Нашествие медуз в Азовском море: дайверы показали снятое под водой видео

Группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря.

Запись под названием "Арабатская стрелка 2019: Прогулка под водой" была опубликована в открытом доступе в YouTube.

Выход в море дайверов произошел ночью на 20 августа.

На видео заметно огромное количество морской живности, они совсем не боятся людей и плавают вокруг дайверов. Молодым людям приходилось передвигаться очень аккуратно, чтобы на них не наступить и не ужалиться.

Для освещения дайверы использовали неоновые фонари, которые могут светить под водой.

Также слышны переговоры дайверов, которые очень удивлены таким нашествием медуз. В видео присутствует ненормативная лексика, 18+.

Как сообщал "Апостроф", ранее местные экологи, которые наблюдают за Азовским морем, заявили, что в нашествии медуз признаков экологической катастрофы нет, их появление связано с повышением солености моря в полтора раза. По их словам, в следующем году ситуация может не повториться, поскольку изменение химсостава моря - это циклический процесс.