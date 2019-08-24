Робот Федор напился: сети повеселил инцидент с российским кораблем в космосе

В сети высмеяли очередной провал российских специалистов, которые не смогли состыковать космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту с МКС в запланированное время.

Как сообщают российские СМИ, корабль приблизился к станции на 99 метров и завис, после чего начал отход на безопасное расстояние — 279 метров.

Представителей СМИ, которые следили за стыковкой, попросили покинуть здание. Никто из официальных лиц Роскосмоса и ракетно-космической отрасли официальных комментариев давать не стал. Известно, что новая попытка состыковки пройдет 26 августа. До этого времени корабль будет находиться на безопасном расстоянии от станции.

В сети уже активно комментируют фейл российских специалистов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети метко пошутили про полет в космос российского робота Федора.