Будет протирать тряпочкой стекло: в сети метко пошутили про полет в космос российского робота Федора

Российский экспериментальный робот Федор (FEDOR) отправился на Международную космическую станцию с определенной программой задач.

Об этом пишут российские СМИ.

Согласно сообщениям прессы, робота отправили с мягкой игрушкой на борту космического корабля "Союз МС-14". Космонавт Александр Скворцов не стал раскрывать подробностей относительно задач робота на МКС.

"Хочется оставить некоторую интригу. Я лучше потом сниму и покажу, что с ним будет происходить и что он будет делать", - заявил он.

В то же время блогер Рустем Адагамов у себя на Facebook раскрыл цели полета робота в космос. По его мнению, вся операция с полетом не несет никакого практического смысла.

"Стало известно, что будет делать на МКС робот-манипулятор FEDOR, которого отправили на орбиту. Космонавт Александр Скворцов наденет костюм оператора и попробует с помощью манипулятора протереть стекло иллюминатора тряпочкой, подержать фонарик, перерезать кусачками провод и воткнуть штекер. Собственно, это вся программа работы манипулятора на МКС… Это нужно исключительно для пиара Дмитрия Рогозина, больше ни для чего", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин посетил форум в Пятигорске, где ему продемонстрировали танцующего лезгинку американского робота в папахе.