На параде Зеленского в Киеве заметили странную "фишку": опубликованы фото

В сети появилась интересная версия относительно белого цвета костюмов участников шествия в День Независимости, по словам пользователей сети, организаторы украли эту идею у россиян или из советских фильмов.

Публикация об этом появилась на странице организатора платформы InformNapalm Романа Бурко.

В качестве примера он привел шествие "Бессмертного полка" в Уфе, РФ, к 9 мая.

"Теперь я понял, откуда организаторы парада Зеленского стянули фишечку про белую одежду. Так 9 мая праздновали в Уфе", - заметил он.

Пользователи в комментариях привели пример советского фильма "Цирк" времен Йосифа Сталина, где также шествие было в белой одежде.

Для сравнения был опубликован снимок с парада в Киеве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети украинцы обратили внимание, что на шествии ко Дню независимости Украины было слишком много белого цвета. Его связали с цветом капитуляции против агрессора. При этом президент Украины Владимир Зеленский ни разу не назвал Россию агрессором в ходе своей речи.