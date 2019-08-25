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"Потерянный" куплет гимна и не только: на параде Зеленского заметили ряд странных моментов

воскресенье, 25 августа 2019, 11:14
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Украинцы заметили ряд странных деталей в выступлении президента Украины Владимира Зеленского во время мероприятий по случаю Дню Независимости.

Внимательные граждане отмечают, что во время своей речи Зеленский ни одного раза не произнес слова "Россия". При этом глава государства вспомнил о войне на Донбассе и аннексии Крыма, при этом ни разу не подчеркнул, что к этому причастно российское руководство.

Также в социальных сетях обратили внимание на то, что во время исполнения гимна был "вырезан" второй куплет, в котором говорится о "кровавом бое от Сана до Дона".

Кроме того, украинцы обратили внимание, что на шествии было слишком много белого цвета. В сети его связывают с цветом капитуляции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на оккупированном Донбассе устроили смелую "диверсию" в День Независимости.

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