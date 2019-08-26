В Харькове разгорелся громкий скандал из-за выступления российской группы на День Независимости: фото

В Харькове на День Независимости без объявления выступила группа Garage dayz из Екатеринбурга, РФ, она выполнила каверы на песни Metallica.

Об этом написал на своей странице в Facebook ученый из Харькова Дмитрий Бибик.

Он отметил, что происхождение группы нигде не объявлялось, заинтересованным зрителям приходилось искать информацию о ней в интернете.

"В парке Горького идет концерт рок-группы и симфонического оркестра с программой каверов Metallica. Музыканты старательно общаются с публикой на английском языке, но акцент с головой выдает выходцев из постсоветского пространства. Группа Garagedayz с Екатеринбурга является авторизованным исполнителем песен Металлики в России", - отметил ученый.

Харьковчанин добавил к посту свои подозрения об организации приезда российской группы в Украину.

"Интересно, что это: халатность составителей культурной программы на праздники? Кажущаяся "англоязычность" музыкантов свидетельствует, что все обо всем знали. Намеренный троллинг от харьковской городской власти? "Дружба народов" по-харьковски", - спрашивает он.

Читатели его страницы в комментариях поддержали возмущение, а также поделились дополнительной информацией о группе.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцы заметили ряд странностей в выступлении президента Украины Владимира Зеленского во время мероприятий по случаю Дню Независимости.