Вот и весь "аншлаг": появилось показательное фото с туристами в Крыму

В сети появилось новое фото "аншлага" на пляжах в оккупированном Крыму, на фото набережной Судака можно заметить, что людьми занято около 10% съемных лежаков.

Об этом на своей странице в Twitter написала блогер Roksolana Today & Крым.

Она уточнила, что неподалеку от места съемки в эти дни проходит фестиваль оккупантов "Таврида-фест", на котором по рассказам пропагандистских изданий, было до 30 тысяч человек.

"Судак. Так это не только высокий сезон, но и гости на их с Таврида-фест... аншлаг вот", - подписала фото блогер.

Следует отметить, что под публикацией блогера российский пользователь оставил ряд других фото с мест отдыха в Крыму, обвинив автора в неправильном выборе места для съемки. Сам он опубликовал несколько фотографий, где видно, что пляжи заполнены примерно на 40%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети обнародовали яркие фото пляжей Ялты (оккупированный Российской Федерацией Крым) и Кирилловки Запорожской области, сделанные в последнее воскресенье лета.