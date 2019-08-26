Такого не покажут по росТВ: появилось яркое сравнение пляжей Ялты и Кирилловки, фото

В интернете обнародовали яркие фото пляжей Ялты (оккупированный Российской Федерацией Крым) и Кирилловки Запорожской области, сделанные в последнее воскресенье лета, 25 августа.
Соответствующие снимки опубликовало издание mv.org.ua.
Отмечается, что фото с веб-камер были сделаны около 11:00.
Судя по кадрам, отдыхающих на пляже в Кирилловке намного больше, чем в Ялте. В то же время на набережной Ялты людей больше, чем в центре Кирилловки, так как это небольшой поселок.
Скрин веб-камеры пляжа в Ялте
Центральная приморская набережная Ялты
Санаторный пляж в Кирилловке
Центр Кирилловки
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали свежие фотографии Крымского моста, по которому практически нет движения в сторону оккупированного Крыма.