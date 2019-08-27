Есть на что "посмотреть": в сети на фото показали, до чего оккупанты довели Крым

В сети появились фото свалок на местах отдыха в оккупированном Крыму от Прибрежного до Курортного поселка.

Фотографии опубликовала блогер RoksolanaToday& Крым у себя в Twitter.

Она отметила, что там, где до аннексии полуострова Россией были потрясающие виды на море и места для прогулок по набережной, теперь горы мусора, развалины и рисунки вандалов.

"Прогулка от Прибрежного до Курортного. Есть, что посмотреть!", - пошутила блогер.

Туристов при этом на указанной береговой линии нет вообще, из людей блогер сумела найти только одного местного рыбака.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось новое фото "аншлага" на пляжах в оккупированном Крыму, на фото с набережной Судака можно заметить, что людьми занято около 10% лежаков на пляже.