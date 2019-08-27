Не таких туристов ждали: сеть взбудоражило видео с колоннами военной техники Путина на Крымском мосту

Россия перебросила в оккупированный Крым очередную колонну военной техники для участия в масштабных учениях оккупантов Южного военного округа.

Видео проезда российской военной техники по Керченскому мосту на территорию Украины появилось в YouTube.

В подписи к видео указано, что военные ведомства РФ запланировали провести на полуострове очередные командно-штабные учения.

На кадрах можно увидеть, как колонна из военных машин оккупантов передвигается по автомобильной части моста. В состав колонны вошли несколько грузовиков "КамАЗ" с модулями для перевозки пассажиров, заправщики, автомобили обеспечения и другие виды техники.

Пользователи в комментариях под видео отметили логичность действий оккупантов.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад стало известно, что Россия перебросила в оккупированный Крым систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С". Очередное российское оружие на украинском полуострове уже испытали и поставили на боевое дежурство.