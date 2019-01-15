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Россия перебросила в Крым еще одну партию вооружения

вторник, 15 января 2019, 10:22

Российские оккупанты перебросили в аннексированный Крым еще одну систему противовоздушной обороны ближнего действия "Панцирь-С".

Об этом 15 января сообщает пресс-служба Южного военного округа ВС РФ, передает "Крым.Реалии".

По информации ведомства, комплексы "Панцирь-С" заступили на боевое дежурство еще в декабре прошлого года и уже были задействованы в учениях.

В ноябре 2018 года сообщалось, что в Крыму разместили дивизион "Панцирь-С".

В январе 2018 года в районе мыса Фиолент на боевое дежурство заступили российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф". В сентябре такие же комплексы разместили и в Евпатории. В ноябре на боевое дежурство заступил четвертый дивизион комплекса С-400.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, когда и как Россия перебросит ядерное оружие в Крым.

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