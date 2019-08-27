Жара задержится: синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Украине

Во вторник, 27 августа, в Украине ожидается сухая, летняя погода, в среднем по стране будет около 28 градусов тепла.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра на официальном сайте.

Так, температура ощутимо снизится в северных областях страны – в Черниговской, Киевской и Житомирской области она не превысит 27 градусов выше нуля. В Сумской будет холоднее всего – 23-25 градусов.

На востоке - в Харькове и Луганске, будет в среднем около 26 градусов и солнечно. В Донецкой, Днепропетровской, Запорожской области на пару градусов теплее. В Херсоне и Крыму будет жарко – столбик поднимется выше 30 градусов.

На западе страны – от Ивано-Франковска и Львова до Винницы, будет до 29 градусов и облачно. На Закарпатье в то же время жарко – около 30.

Повышенная опасность пожаров ожидается на юге Украины и в центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом погоды на конец сентября, опровергнув слухи о грядущем похолодании.