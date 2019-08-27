В Николаеве проучили водителя маршрутки, оскорбившего ветерана АТО: опубликовано видео

В Николаеве активисты задержали и заставили извиниться водителя, который оскорбил и отказался провезти бесплатно ветерана АТО из 79-й мотострелковой бригады ВСУ.

Видеозапись с извинениями и объяснениями водителя опубликовал у себя в Twitter военнослужащий с позывным "Колым".

Он заверил, что после беседы с активистами водитель маршрутки сразу же изменил свою позицию относительно войны на Донбассе и ветеранов. Военнослужащий подчеркнул, что никакого физического воздействия на него не оказывали.

"Герой видео Николай водитель маршрутного автобуса!!! Город Николаев! После профилактической беседы, сразу изменил отношение к участникам российско-украинской войны! Изменил тональность! Кстати его кто не трогал даже пальцем!", - заявил он.

Читатели страницы военнослужащего отметили, что извинения водителя звучат неубедительно и призвали в следующий раз применить более радикальные меры.

Как сообщал "Апостроф", 24 августа в Николаеве водитель маршрутного такси оскорбил участника боевых действий на Донбассе. Также он отказался принимать деньги за проезд со словами "пусть подавится".