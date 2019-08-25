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В Николаеве водитель маршрутки оскорбил ветерана АТО в День Независимости: фото

воскресенье, 25 августа 2019, 08:19
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24 августа, в День Независимости Украины, в Николаеве водитель одного из маршрутных такси оскорбил участника боевых действий на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила очевидец событий Юлия Тихонова.

Водитель сказал ветерану: "Развелось вас льготников...Для вас автобусы есть, катайтесь лоховозами". По ее словам, инцидент произошел на 75-м маршруте.

Когда ветеран начал доставать деньги, водитель сказал : "Пусть подавится".

"Меня уже пол дороги трясло, учинить скандал там не было смысла, таких надо "учить" иначе. Не знаю, кто отреагирует на этот пост, но очень надеюсь. Ехали все молча, спросила этого мальчика, где служил... С праздником вас,украинцы", - написала она.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в субботу, 24 августа, в Киеве водитель маршрутки влетел в автомобиль, после попытки объехать пробку.

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