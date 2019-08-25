Будет много солнца: синоптик заинтриговала украинцев свежим прогнозом

Синоптик Наталья Диденко заинтриговала украинцев свежим прогнозом погоды, ведь многие после сильной жары ожидали похолодания.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

"Погоду минувших дней и нескольких грядущих можно было бы писать под копирку. Антициклон, практически одна воздушная масса, южная жара, восточного направления ветер, отсутствие дождей, разве локальные грозы в Карпатах и вокруг ... Так будет и завтра. 26 августа в Украине антициклон по имени Corina обусловит сухую солнечную погоду", - отметила Диденко.

По словам синоптика, понедельник ожидается +26+33 градуса. В Киеве будет сухо и солнечно, около +28 градусов.

"Кому надо свежее, 29 августа, в четверг, температура воздуха в столице понизится на несколько градусов, где-то до +23+24 градусов", - добавила она.

Напомним, 3 августа Одесскую область накрыла мощная непогода - некоторые улицы затопило из-за обильных ливней, а за городом пронесся смерч.