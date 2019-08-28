Экс-главарь ДНР рассказал, как бомбил родной город на Донбассе

Боевик и бывший "министр государственной безопасности ДНР" Александр Ходаковский признался в социальных сетях, что вместе с "товарищами" обстрелял свой родной мирный город Ясиноватая из системы "Град".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В признании Ходаковский отметил, что стал бомбардировать город, поскольку посчитал, что там окопались военнослужащие ВСУ.

"… Мне пришлось принимать тяжелое решение бомбить родной город реактивными снарядами, но Бог милостив – никто не пострадал и даже разрушения были минимальными", - заметил он.

Александр Ходаковский родился 18 декабря 1972 года в Донецкой области. Отслужил по призыву в советской армии в Тульской десантной дивизии. Работал начальником отдела Центра специальных операций "А" СБУ по Донецкой области.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что не боится попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала за военные преступления в Крыму и на Донбассе.