Совесть чиста: экс-главарь ДНР цинично высказался о Гаагском трибунале по Донбассу

Бывший главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что не боится попасть на скамью подсудимых Гаагского трибунала и раскрыл свои планы на случай, если это произойдет.

Об этом он рассказал в интервью "МК".

Отвечая на вопрос, допускает ли он сценарий попадания в камеру гаагской тюрьмы, Гиркин сказал, что считает его маловероятным, однако в целом такую ситуацию допускает.

"Во-первых, я сам не собираюсь сдаваться. Ни в коем случае. Во-вторых, полагаю, что власти Российской Федерации на данный момент не заинтересованы в подобном развитии событий. Конечно, когда к власти придут другие силы, ситуация для меня, скорее всего, изменится. Но до этого еще надо дожить. Очень многие хотели бы, чтобы я скорее замолчал навсегда, нежели попал на какие-то допросы. Тем не менее исключать тот вариант, о котором вы сказали, безусловно, нельзя. Такая угроза существует", – отметил экс-боевик.

В то же время, Гиркин заявил, что относится к перспективе суда "достаточно спокойно".

"По двум причинам. Причина первая и основная: моя совесть в целом чиста. Я исходил из собственных взглядов и убеждений и поступал так, как считал нужным и правильным. Во-вторых, после всего, что было в моей жизни — мне много раз приходилось смотреть смерти в глаза не в фигуральном, а в буквальном смысле, — какой-то там гаагский суд… Это так мелко! Это не страшно. Для себя я решил, что если до этого дойдет, то категорически откажусь сотрудничать со следствием. Не буду признавать его легитимность", – рассказал россиянин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что основной целью войны на Донбассе было "освобождение Украины от украинской нации".