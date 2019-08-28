RU  UA  EN

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
17:21
Куриный маршал вместо Октября: сети повеселили фото "декоммунизации" в Донецке
17:09
10 актеров, которые сыграли Чарльза Мэнсона в кино и сериалах
16:55
Россия может передать Украине двух политзаключенных: фамилии и подробности
16:54
В Киеве началась встреча Зеленского со "слугами народа": первые подробности и фото
16:50
Обрушение дома в Дрогобыче: появилось видео с парнями, которые первыми бросились спасать людей
16:46
Швейцарские правозащитники из "Сети Солидарности" поприветствовали освобождение Вышинского
16:42
16-летняя дочь Елены Кравец попробовала себя в роли модели: и это, похоже, успех
16:39
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" обещают продолжать борьбу за освобождение украинских узников совести
16:36
Журналисты рассказали о главных претендентах на кресло министра инфраструктуры
16:27
Преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник
16:24
Кот-красавец и чудовище: сети ужаснули фото памятника российским оккупантам в Крыму
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Куриный маршал вместо Октября: сети повеселили фото "декоммунизации" в Донецке

среда, 28 августа 2019, 17:21
переглянути новину українською

В оккупированном Донецке боевики приняли решение переименовать центральную Октябрьскую площадь в городе в честь погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом у себя в Twitter сообщил блогер Necro Mancer. Он сослался на материалы изданий, подконтрольных боевикам.

Блогер пошутил, что таким образом в Донецке также проводят декоммунизацию, избавляясь от советского наследия.

Подконтрольные боевикам СМИ утверждают, что на митинге в честь переименования присутствовало несколько тысяч человек, в том числе и родители погибшего лидера ДНР. Necro Mancer поставил под сомнение эту информацию, опубликовав фото с высоты над митингом.

Журналист Денис Казанский также прокомментировал большое событие для боевиков.

"Ватники ругали Украину за декоммунизацию и уничтожение "нашей истории", а теперь провели свою декоммунизацию - переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко. Октябрьской площадь перед ДонОГА называлась со времен СССР, но тут почему-то "нашу историю" не пожалели", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что экс-главарь боевиков ДНР Александр Захарченко был ликвидирован по указанию из РФ.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как не купить кота в мешке: советы по трудоустройству украинским заробитчанам

Есть Mova, нет правды: почему Facebook забанил крупнейший проукраинский паблик

Закат лета: какой будет погода в последние дни августа

Пиар чиновников, или системные реформы: кому выгодна коррупция в сфере строительстве

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: