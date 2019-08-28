Куриный маршал вместо Октября: сети повеселили фото "декоммунизации" в Донецке

В оккупированном Донецке боевики приняли решение переименовать центральную Октябрьскую площадь в городе в честь погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Об этом у себя в Twitter сообщил блогер Necro Mancer. Он сослался на материалы изданий, подконтрольных боевикам.

Блогер пошутил, что таким образом в Донецке также проводят декоммунизацию, избавляясь от советского наследия.

Подконтрольные боевикам СМИ утверждают, что на митинге в честь переименования присутствовало несколько тысяч человек, в том числе и родители погибшего лидера ДНР. Necro Mancer поставил под сомнение эту информацию, опубликовав фото с высоты над митингом.

Журналист Денис Казанский также прокомментировал большое событие для боевиков.

"Ватники ругали Украину за декоммунизацию и уничтожение "нашей истории", а теперь провели свою декоммунизацию - переименовали Октябрьскую площадь в Донецке в честь Захарченко. Октябрьской площадь перед ДонОГА называлась со времен СССР, но тут почему-то "нашу историю" не пожалели", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что экс-главарь боевиков ДНР Александр Захарченко был ликвидирован по указанию из РФ.