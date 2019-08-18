Экс-главарь ДНР неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко

Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что бывший главарь боевиков ДНР Александр Захарченко был ликвидирован по указанию из РФ.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", - отметил Гиркин.

По его словам, Захарченко ликвидировали из-за коммерческих интересов.

"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со "сходства" статуи с оригиналом.