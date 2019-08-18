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Экс-главарь ДНР неожиданно признался, кто ликвидировал Захарченко

воскресенье, 18 августа 2019, 08:19
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Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что бывший главарь боевиков ДНР Александр Захарченко был ликвидирован по указанию из РФ.

Об этом он сказал в интервью российскому изданию "Московский комсомолец".

"Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно. Не думаю, что решение об устранении было принято официальными властями, но более чем вероятно, что существовали серьезные силы, заинтересованные в устранении", - отметил Гиркин.

По его словам, Захарченко ликвидировали из-за коммерческих интересов.

"Если бы политические мотивы были главными, то Захарченко просто вызвали бы в Москву и оставили здесь. Как это было, например, с Болотовым", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Донецке был изготовлен памятник бывшему главе боевиков ДНР Александру Захарченко, в сетях посмеялись со "сходства" статуи с оригиналом.

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