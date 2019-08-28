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Первый пошел: в сети бурно отреагировали на "прощальное" видео Гройсмана

среда, 28 августа 2019, 21:22
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал обращение к украинцам, заявив о своем уходе с должности.

Об этом он сообщает на своей странице в Facebook.

"Уже совсем скоро в этот кабинет зайдет новый премьер, на плечи которого ляжет огромная ответственность - решать, как продолжать строить и развивать страну. Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи. И главное - успеха. Ведь именно от успеха его работы и работы нового правительства будет зависеть во многом успех Украины и нормальную жизнь каждого украинского. Лично для меня - это всегда было приоритетом номер один", - сказал Гройсман.

Он добавил, что впереди еще много работы, но его служение стране еще не заканчивается.

"Мое служение Украине не заканчивается сегодня. Я буду продолжать заботиться об успехе нашей великой державы и беру на себя ту роль, которая потребуется, чтобы помочь Украине реализовать в полной мере свой потенциал", - отметил Гройсман.

В сети пользователи по-разному отреагировали на его заявление.

Как сообщал "Апостроф", предполагаемым кандидатом на должность главы Министерства здравоохранения вместо Ульяны Супрун выбран Максим Степанов.

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