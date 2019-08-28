Преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник

Предполагаемым кандидатом на должность главы Министерства здравоохранения вместо Ульяны Супрун выбран Максим Степанов.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что у него уже был разговор на эту тему с основным кандидатом на пост премьер-министра заместителем главы Офиса президента Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером (28 августа, - прим. ред.) у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским.

Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Сам Степанов достаточно давно хотел работать в системе здравоохранения. Его шансы занять должность увеличивает также то, что он является близким другом и кумом Игоря Палицы (экс-главы Одесской облгосадминистрации).

Отметим, что ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского назвали фамилии глав парламентских комитетов.