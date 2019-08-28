RU  UA  EN

среда, 28 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

28 августа

17:22
​У Зеленского сообщили, когда будет сформирован новый Кабмин
16:21
​Украина не смогла продать за долги принадлежащий России банк
13:18
​В Украине вводят новое правило при оформлении паспорта
11:17
​Известный мессенджер выпустит свою криптовалюту: названа дата
09:35
​Гривна неожиданно подешевела: свежие цифры от НБУ

27 августа

18:07
Фирма Коломойского начала поставки угля для "Центрэнерго": опубликован документ
18:03
Владельцам фур в Украине готовят неприятный "сюрприз": появились детали
17:08
Умерли тысячи людей: в США вынесли приговор известному производителю лекарств
16:51
​"Забыл" про миллион: против одиозного экс-чиновника СНБО завели дело
16:02
​Как идет возведение "Северного потока-2": строители дали свежий отчет
15:01
​Чехия сделала приятный сюрприз украинским заробитчанам
14:10
Что происходит с гривной после праздников: фото обменника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Преемником Супрун может стать уволенный Порошенко чиновник

среда, 28 августа 2019, 16:27
переглянути новину українською

Предполагаемым кандидатом на должность главы Министерства здравоохранения вместо Ульяны Супрун выбран Максим Степанов.

Об этом сообщает LB.ua.

Отмечается, что у него уже был разговор на эту тему с основным кандидатом на пост премьер-министра заместителем главы Офиса президента Алексеем Гончаруком. Ожидается, что сегодня вечером (28 августа, - прим. ред.) у Степанова также состоится встреча с Владимиром Зеленским.

Степанов имеет медицинское образование. Ранее он возглавлял Одесскую ОГА и был уволен Петром Порошенко между первым и вторым туром выборов.

Сам Степанов достаточно давно хотел работать в системе здравоохранения. Его шансы занять должность увеличивает также то, что он является близким другом и кумом Игоря Палицы (экс-главы Одесской облгосадминистрации).

Отметим, что ранее номинировавшийся на должность главы Минздрава Олег Петренко отказался от назначения из-за низкой официальной зарплаты. Сейчас он находится в коротком отпуске.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Зеленского назвали фамилии глав парламентских комитетов.

Фотовзгляд

Все галереи
Советник президента США Джон Болтон почтил память погибших украинских военных

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Чем запомнился президент Зеленский за первую стометровку: важное, веселое и грустное

Бойся, коррупционер: как разоблачители помогут Украине

Деньги, банки, Укрнафта: что хочет Коломойский?

Зеленский назначил известного эксперта новым директором НИСИ: что о нем известно

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: