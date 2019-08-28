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Под Тернополем прощаются с погибшим на Донбассе 20-летним бойцом: фото и видео

среда, 28 августа 2019, 14:52
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В среду, 28 августа, в селах Вишневцы, Нападевка и Борсуки Тернопольской области состоялось прощание с погибшим на Донбассе защитником Украины, 20-летним Виталием Собко.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, опубликовав видео и фото с места событий.

Юный военный служил в 35 бригаде морской пехоты ВСУ и погиб в зоне проведения Операции Объединенных сил. Погиб он во время исполнения обязанностей по службе.

Около 12 часов дня автомобиль с телом защитника Украины приехал в Вишневцы, его встречали десятки местных жителей, священнослужителей и ветеранов АТО с цветами.

В 13:00 авто приехало в Борсуки, откуда юноша родом. После этого было перевезено в село Нападевка, где живет его семья.

Как сообщал "Апостроф", 21 августа в селе Дмитровка Днепропетровской области прошло прощание с погибшим украинским военным Богданом Тараном 1999 года рождения. Защитник Украины погиб в городе Рубежное, куда его перевели для выполнения боевого задания.

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