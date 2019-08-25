На Донбассе простились с погибшим в результате взрыва бойцом ВСУ: трогательные фото

21 августа в селе Дмитровка Днепропетровской области прошло прощание с погибшим украинским военным Богданом Тараном 1999 года рождения.

Как сообщает в Twitter пользователь Aphareus, боец Национальной гвардии Украины погиб в результате взрыва 18 августа, около 18:00.

Защитник Украины погиб в городе Рубежное, куда его перевели для выполнения военного задания.

Также известно, что в результате взрыва получили ранения и другие военнослужащие. В сообщении указано, что потери были не боевыми.

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Напомним, что в результате боевых действий на востоке Украины погиб 20-летний житель села Набруско Волынской области Дмитрий Пилипчук.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы удары ВСУ по вражеским позициям на Донбассе.