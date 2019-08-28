Полигон вместо курорта: в сети одной картинкой показали всю суть захвата Крыма

В сети появилась картинка относительно деятельности российских оккупантов в украинском Крыму.

Ее опубликовал пользователь "Керченский музыкант" на своей странице в Twitter.

Он отметил милитаризацию оккупированной территории – практически еженедельное размещение в Крыму новых образцов российского вооружения, вместо развития туризма и благоустройства территории для местного населения.

"Полигон вместо курорта ... коротко о жизни в Крыму", - заметил пользователь.

Как сообщал "Апостроф", в середине курортного сезона оккупанты из Министерства обороны РФ закрыли для местных жителей и туристов часть пляжа в Севастополе (оккупированный Крым), огородив территорию колючей проволокой.