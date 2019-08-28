Скандал в курортной Кирилловке из-за слива фекалий в море: видео и неожиданные подробности

В Кирилловке Запорожской области активисты зафиксировали, как сотрудники баз отдыха сливают нечистоты прямо в море.

Об этом сообщил ряд местных СМИ и "112-Украина".

"Сливают прямо в море через проложенные трубы, под дорогами или напрямую, ничего не стесняясь. Так все тут работают", - рассказали активисты прессе.

Также было показано как через резервуары баз отдыха нечистоты уходят в грунтовые воды. Хозяева баз пообещали проверить и заменить свои резервуары, если будут обнаружены протечки.

Кирилловский поселковый совет отреагировал на публикации и заказал в лаборатории исследование морской воды. Были взяты заборы на четырех точках, в том числе, на двух пляжах.

Результаты исследования показали, что по показателям температура, запах, характер, цвет, прозрачность, плавающие примеси, рН, растворенный кислород, БПК5 соответствуют норме во всех четырех образцах.

Таким образом канализационные сточные воды в Азовском море вблизи Кирилловки не были обнаружены.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Судаке в оккупированном Крыму произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.