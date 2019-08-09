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Грозит катастрофа: стало известно о новом ЧП у оккупантов в Крыму

пятница, 09 августа 2019, 21:03
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Оккупационные "власти" Крыма столкнулись в Севастополе с серьезной проблемой: труба, выводящая канализационные стоки в море, протекает, а при попытке ее ремонта может взорваться находящаяся рядом бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание "Политнавигатор".

Отмечается, что главные очистные сооружения Севстополя КОС "Южные" были построены в 80-е годы прошлого века. После механической очистки они сбрасывали стоки на предусмотренном тогдашним ГОСТом расстоянии – 2 мили или 3 км от берега на глубину около 100 метров. В 2003 году труба была повреждена рыболовецким судном на расстоянии 750 метров от берега.

Проблема обострилась в 2018 году, когда в результате коррупционного скандала с "реконструкцией" КОС "Южные" Севастополь не только не получил новых очистных сооружений, но и потерял старые, которые нанятый оккупантами подрядчик успел разрушить.

"Таким образом, сейчас в сифонящую трубу устремились настоящие фекалии. Это 25 млн кубометров ежегодно", – говорится в сообщении.

При этом в данный момент оккупационные власти проводят подготовку к ремонту трубы, что может из-за находящейся рядом авиационной мины окончиться настоящей катастрофой.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Судаке (оккупированный Крым) произошло серьезное ЧП на пляже - из-за аварии на коллекторе в море попали сточные воды.

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