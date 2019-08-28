У Керченского моста туристов напугало нашествие огромных медуз: видео

Жители оккупированного Крыма бьют тревогу из-за нашествия огромных медуз, которые могут вызвать серьезные ожоги при прикосновении.

Как сообщает "Крым.Реалии", нашествие больших корнеротов наблюдается в Керченском проливе и Азовском море.

Местные СМИ уточняют, что медузы в основном скапливаются на керченских пляжах на мысе Опук и в поселке Новоотрадное.

Отмечается, что из-за нашествия огромных корнеротов отдыхающие опасаются заходить в воду.

Видео с происходящим здесь уже опубликовали в сети.

Ранее "Апостроф" сообщал, что многие отдыхающие на курортах на побережье Азовского моря страдают из-за нашествия медуз, но есть место, где можно поплавать с минимальными шансами наткнуться в воде на корнеротых.