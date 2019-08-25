Где на Азовском море можно спокойно отдохнуть: фото и видео курорта без медуз

Многие отдыхающие на курортах на побережье Азовского моря страдают из-за нашествия медуз, но есть место, где можно поплавать с минимальными шансами наткнуться в воде на корнеротых.

Издание "Голос Запорожья" показало кусочек моря почище, опубликовав фото и видео.

Сейчас меньше всего медуз в Бердянске. Вода здесь достаточно чистая. Кроме этого, здесь практически нет водорослей. Однако туристам нужно быть готовыми к тому, что вместо медуз бердянские пляжи "атакуют" люди.

"Бердянск. Медуз вообще нет", - говорит девушка на видео.

Отметим, что довольно редко медузы встречаются в Кирилловке. Самое большое количество - на пляжах Арбатской Стрелки, Счастливцево и Геническа. Ученые говорят, что нашествие медуз на популярных украинских курортах Азовского моря связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Приморском Посаде Запорожской области, неподалеку от Кирилловки, волны пригнали водоросли к берегу, вследствие чего вода стала напоминать кашу серо-зеленого цвета.

Позже группа дайверов в Херсонской области засняла видео с нашествием медуз и креветок на глубине Азовского моря.