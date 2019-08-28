В Запорожье разгорелся скандал из-за дневников с "серым" Крымом: фото и видео

В Запорожье разгорелся громкий скандал с школьными дневниками, на которых территория аннексированного Россией Крыма изображена серым цветом, тогда как все остальные регионы разукрасили в яркие цвета.

Об этом сообщает местный телеканал TV5.

Так, о непростительной ошибке иллюстрторов стало известно после того, как школьница Мария Дорошенко купила дневник, но детали рассмотрела только дома.

В частности, издатели поместили в дневник карту Украины. Все регионы были разноцветными, а Крым – серым. Цвета государственного флага и совсем поменяли местами.

Помимо этого, на обложке школьница увидела текст на английском. Мелким шрифтом, по ее словам, был напечатан рассказ о коррупции в Украине. При этом слово "Россия" напечатали дважды.

Как сообщал "Апостроф", карту Украины без оккупированного Россией Крыма показал также UA:Перший. На телеканале признали ошибку и принесли извинения.

Также в Португалии оскандалились с картой Украины без Крыма.