Без шанса на ошибку: в сеть попало уникальное видео работы украинских разведчиков на Донбассе

Журналисты показали видео с украинскими разведчиками, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Сюжет вышел в эфире телеканала ICTV.

Было отмечено, что именно это подразделение военнослужащих отодвинуло линию столкновение от жилых домов на Донбассе, а также освободило часть "серой зоны".

Журналисты показали репортаж с учений разведчиков, в рамках задания они должны были передвигаться по заминированной зеленой зоне. Военнослужащие также эвакуировали из зоны боевого столкновения "раненого" сослуживца.

Один из участников учений рассказал о секретных приемах разведчиков, в частности, по использованию подручных предметов для выявления взрывных устройств в лесу.

Военнослужащая разведки Надежда рассказала о самом опасном этапе прохождения такого рода дистанций.

"Когда возвращаешься назад, ты расслабляешься, ты на адреналине. И домой бежишь. И когда возвращаешься, делаешь гораздо больше ошибок", - рассказала защитница Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинские военнослужащие из 93 мотострелковой бригады ВСУ поучаствовали в учениях Combined Resolve 12 в Германии.