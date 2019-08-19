Украинские военные продемонстрировали, как будут "зачищать" врага: сильные фото

Украинские военные показали, как будут "зачищать" врага в рамках тренировок CombinedResolve12.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "93-я ОМБр "Холодный Яр".

"Механизированная рота из состава 93-й бригады "Холодный Яр" в течение первого дня активных тренировок осуществляла передислокацию определенным маршрутом и "зачистку" районов от сил "противника". Это происходило на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности 7-й армии Сухопутных войск Вооруженных сил США в Европе, в городе Хоенфельс, Германия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные разведывательно-диверсионные группы или дозорные подразделения условного противника "уничтожали" или заставляли отступить. Учения продолжаются.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее морская авиация Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения по отработке различных сценариев применения подразделений морской авиационной бригады во время обеспечения действий войск ВМС.