ДТП с троллейбусом и такси в Киеве: свидетельницу возмутила "реакция" полиции

Женщина-очевидец ДТП с троллейбусом в Киеве заявила, что с момента столкновения две патрульные машины полиции просто проехали мимо аварии и даже не остановились.

Ее рассказ был опубликован на канале "Киев оперативный" в Telegram.

Она отметила, что полицию и скорую вызвали сразу после аварии, а пострадавший водитель авто находился в тяжелом состоянии из-за травмы головы.

"Я была в этом самом троллейбусе в момент ДТП. Удар был сильный, и сразу же машина загорелась. Водитель нехило так разбил голову, постоянно то терял сознание, то приходил в себя, пока мы ждали скорую. Две патрульные машины тупо проехали мимо, даже не остановившись, а скорая приехала минут через 20 (и скорую, и полицию вызвали сразу же)", - сообщила она.

Очевидец уточнила, что люди, которые находились на месте аварии, не паниковали, а пытались помочь пострадавшим и потушили возгорание пока ждали медиков и правоохранителей.

"Больше всего меня обрадовало то, как среагировали простые люди - водитель троллейбуса потушил машину, другие мужчины сразу же бросились к водителю, от него ни на шаг не отходили, пока ждали скорую, сделали всё, что смогли в этой ситуации. За это им огромное спасибо", - добавила женщина.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа в Киеве неподалеку от Северного моста водитель такси Uber набольшой скорости врезался в троллейбус. В аварии пострадал только один человек – водитель такси. Он доставлен в больницу.