В Киеве таксист на скорости влетел в троллейбус: видео серьезного ДТП

В четверг, 29 августа, в Киеве водитель службы такси Uber на большой скорости врезался в троллейбус.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел за Северным мостом, в сторону жилого массива Троещина. По словам свидетелей аварии, автомобиль Renault на полном ходу врезался в заднюю часть троллейбуса, который двигался по маршруту 31.

От удара автомобиль загорелся. Водителя такси в тяжелом состоянии госпитализировали.

Причины аварии выясняет следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция установила обстоятельства смертельной аварии с участием BMW в Киеве, как оказалось, автомобиль влетел в ограждение подземного перехода после столкновения с другим авто, которое входило в поворот.