В Киеве таксист на скорости влетел в троллейбус: видео серьезного ДТП

В четверг, 29 августа, в Киеве водитель службы такси Uber на большой скорости врезался в троллейбус.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как отмечается, инцидент произошел за Северным мостом, в сторону жилого массива Троещина. По словам свидетелей аварии, автомобиль Renault на полном ходу врезался в заднюю часть троллейбуса, который двигался по маршруту 31.
От удара автомобиль загорелся. Водителя такси в тяжелом состоянии госпитализировали.
Причины аварии выясняет следственно-оперативная группа, которая работала на месте происшествия.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полиция установила обстоятельства смертельной аварии с участием BMW в Киеве, как оказалось, автомобиль влетел в ограждение подземного перехода после столкновения с другим авто, которое входило в поворот.