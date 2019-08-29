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Эпатажная модель устроила эротические фотосессии на "уставших" мостах в Харькове и Днепре

четверг, 29 августа 2019, 00:34
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Известная украинская фотомодель Анна Минюкова (Аси Микович), которая называет себя "инфраструктурной музой Украины", выложила в сеть эротическую фотосессию с частично обвалившегося моста в Харькове.

Фотографии появились на ее странице в Instagram.

Таким образом модель решила обратить внимание на проблему с перегрузкой мостов и необходимостью их своевременного ремонта.

В подписи под фотосессией Анна отметила, что в аварийном состоянии в Украине больше 60% мостов. Также она рассказала об истории моста, на котором фотографировалась.

"Обвалившийся мост в Харькове даже не числился аварийным, а аварийные у нас больше 60% мостов. Уточню, что конкретно этот мост не смотря на то, что в результате обследования в 2018 году гарантировать безопасность без устранения обнаруженных дефектов не ручались, аварийным не числился. Была ли причиной обвала фура? Была ли она там вообще? При обвале моста в 2017 году на Харьковщине обвиняли птицефабрику, которая перевозит комбикорма фурами. В 2018 году в Днепропетровской области под грузовиком рухнула часть моста. Мост находился в аварийном состоянии, но на его территории не было знаков и сообщений, запрещающих движение или предупреждающих об опасности", - написала модель.

Она также рассказала местным властям о способах контроля за состоянием мостов.

"Привести все мосты в удовлетворительное состояние - дорого, сложно и долго. Но наличие весового контроля помогло бы избежать этих случаев. Установка знаков ограничивающих движений на аварийных и предаварийных участках помогла бы избежать этих обвалов.
А в дальнейшем возможно и спасти чью-то жизнь. Ведь вместо фуры, однажды, может быть автобус с детьми", - заметила модель.

Ранее Аси Микович фотографировалась на фоне моста в Днепре, который сейчас находится на ремонте.

"Контролирую работы", - подписала она тогда фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее Ася Микович, заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Владимиром Зеленским. Мэр Днепра поспорил с президентом, что 14 сентября откроет мост в городе, который до этого времени отремонтируют.

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