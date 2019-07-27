Модель из Днепра пообещала раздеться, если мэр выиграет пари с Зеленским: фото девушки

Фотомодель из Днепра Ася Малкович заявила, что разденется для фотосессии, если мэр города Борис Филатов выиграет пари с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Напомним, глава Днепра поспорил с лидером страны, что 14 сентября 2019 года откроет мост в городе, который до этого времени отремонтируют.

"На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше", - уточнила модель.

Из-за этого она решила "поддержать" главу Днепра и дала свое обещание.

"В поддержу людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с @dubnitskiy_david повторим эту съемку без одежды", - написала Ася, имея в виду, что разденется для фото.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу в субботу, 13 июня, дал абсурдный указ, касающийся прекращения проверок лодок и Одесского морского порта на соблюдение экологических норм.