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Первый день работы новой Рады: сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами

четверг, 29 августа 2019, 21:33
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29 августа стал первым днем работы нового созыва Верховной Рады Украины, а в интернете решили посмеяться над этим.

Пользователи сети опубликовали интересные фотожабы.

В частности, пошутили над многими ранее известными личностями в шоубизнесе, которые теперь народные депутаты. Среди них: Юрий Корявченков "Юзик" (участник "95 квартала"), Святослав Вакарчук (лидер группы "Океан Эльзы"). Не обошли юмором также президента страны Владимира Зеленского и его друга и главу Офиса президента Андрея Богдана.

Кроме этого, высмеяли политика Надежду Савченко и пятого главу государства Петра Порошенко.

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Напомним, в первый день работы нового созыва Верховной Рады, стал известен состав парламентских комитетов.

Как сообщал "Апостроф", представители партии "Слуга народа" заявили, что в сессионном зале парламента очень тесные и неудобные кресла.

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