"Слуги народа" в первый день работы нашли в Раде неожиданную проблему

Представители партии "Слуга народа" заявили, что в сессионном зале парламента очень тесные и неудобные кресла.

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Об этом рассказал журналистам будущий депутат от президентской партии, который пожелал остаться анонимным, передают "Вести".

Народный избранник пожаловался, что депутаты предыдущих созывов ничего не делали, чтобы сделать кресла более удобными, но утверждали трату бюджетных средств "на ковры".

"Сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", - отметил нардеп.

Журналисты предложили депутату написать соответствующий законопроект и внести на рассмотрение в Раде.

"Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", - ответил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась секретная методичка-рекомендация для депутатов партии "Слуга народа" о том, как отвечать на ряд стандартных "острых" вопросов журналистам.