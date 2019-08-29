Вся суть новой Рады в одной цитате: сети впечатлили слова "слуги народа" Юзика

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Корявченков четко ответил на вопрос журналиста о том, что ощущает в связи с началом работы в Верховной Раде.

Его комментарий опубликовала у себя в Facebook журналистка Анна Стешенко.

Бывший актер "95 Квартала", который выступал под псевдонимом "Юзик", не показал никакого энтузиазма по поводу получения удостоверения депутата.

"Я получил удостоверение. Что я могу сказать? Раньше я работал в "Квартале", а сейчас – в Верховной Раде", - сказал нардеп.

Пользователи в комментариях к публикации вспомнили карьерные достижения Корявченкова "Юзика", выразили удивление такой пассивной позиции депутата, а также выразили общее неудовлетворение новым составом украинского парламента.

Как сообщал "Апостроф", ранее участники "Вечернего квартала" на своем концерте в Одессе символично "попрощались" с "Юзиком" (Юрием Корявченковым), который стал народным депутатом Украины.