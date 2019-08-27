Актеры "Квартала 95" ярко пошутили над "слугой народа" Юзиком: видео

Участники "Вечернего квартала" на своем концерте в Одессе попрощались с "Юзиком" (коллегой Юрием Корявченковым), который стал народным депутатом Украины.

Об этом сообщает "Студия Квартал 95".

"Новый Вечерний Квартал 2019 в Одессе. Прощание коллектива с "Юзиком" на 5 лет", - подписали видео в сети.

На выступление артист Евгений Кошевой заявил, что с очередными выборами "95 квартал" теряет кого-то из коллектива. В честь "Юзика" коллектив спел смешную песню. Они пропели, что без него "Квартал" на 200 килограммов легче стал.

Также пошутили, что с уходом актера, они поняли, что их концертный автобус может развивать скорость больше 50 км в час.

"Ты может пошел в политику, потому что перепутал шарлотку с мажоритаркой...", - предположили смеясь актеры. Но также добавили, что гордятся им, ведь тот не раздавал людям гречку.

Кроме этого, "квартальцы" выразили надежду, что теперь благодаря "Юзику" депутаты в Верховной Раде будут напряженно работать.

"Но особенно лифт", - пошутили над Юрием.

Во время исполнения Корявченков сидел в зале, но потом он поднялся на сцену.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", кандидат от партии "Слуга народа", актер студии "Квартал 95" Юрий Корявченков по прозвищу "Юзик" одержал победу на внеочередных выборах в Верховную Раду на округе в родном городе президента Владимира Зеленского, Кривом Роге.