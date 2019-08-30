Настоящее дно: в сети показали фото станции метро в Киеве в час пик

В сети появились снимки у входа на станцию столичного метро Вокзальная в утренний "час пик", людей там настолько много, что они буквально "закупорили" вход.

Фото у себя на странице в Facebookопубликовал блогер из Киева Роман Петушков.

Он отметил, что такая ситуация произошла из-за отмены жетонов – все люди стоят в гигантских очередях в кассы за проездными картами нового типа. Также блогер отметил, что наземный общественный транспорт в столице ходит слишком редко, чтобы заменить метрополитен.

"Уютная" метро Вокзальная в утренние часы. Я даже не представляю которое здесь будет ад после отмены жетонов ... Здесь просто необходим второй выход. Какие альтернативы? Набитые маршрутки или общественный транспорт с интервалами в 20-30 а то и 40 минут. Дно, полное дно", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в киевском метрополитене планируют отказаться не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек метро. Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.