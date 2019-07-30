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Коснется многих: киевское метро после отмены жетонов приняло еще одно решение

вторник, 30 июля 2019, 16:35
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В киевском метрополитене планируют отказаться не только от жетонов, но и от "зеленых" карточек метро.

Об этом со ссылкой на спикера предприятия Наталью Макогон сообщает "Хмарочос".

Если жетоны будут полностью выведены из обращения до 31 октября, то "зеленые карты" еще некоторое время будут действовать. Конкретные сроки в метрополитене пока не называют.

Впрочем, карточки метро уже прекратили продавать в одном из вестибюлей станции "Теремки".

"В перспективе по решению города должен работать только электронный билет. 29 июля уже первый вестибюль на Теремках так заработал. (Карточки метро) не продаются, проходить еще можно. Сейчас пока переходный период, все инструменты работают", - сообщила Наталья Макогон.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", с 1 сентября в Киеве во время строительства станций метро будут устанавливаться туалеты для пассажиров.

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