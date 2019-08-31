Похож на Брежнева: украинцы жестко потроллили фото памятника Захарченко в Донецке

В сети рассмешили установкой бюста бывшему главарю боевиков Александру Захарченко в Донецке.

Его фото опубликовал блогер и журналист Денис Казанский в Twitter.

"В Донецке установили бюст Захарченко. Очередная криворукая поделка. Интересно, им самим не видно, насколько уебищно это выглядит? Неужели так сложно сделать скульптуру нормального качества? У древних греков тысячи лет назад получалось, а у "новоросов" нет", - написал он.

"Схожесть на троечку, прямо скажем", - вторит ему блогер под ником Necro Mancer, публикуя фото бюста.

Как сообщал "Апостроф", ранее главарь ДНР выдал "сенсацию" про убийц Захарченко. Как заявил российским СМИ нынешний "руководитель" "ДНР" Денис Пушилин, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко.