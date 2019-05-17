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Главарь ДНР выдал "сенсацию" про убийц Захарченко

пятница, 17 мая 2019, 14:29
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В так называемой "ДНР" сообщили о полном раскрытии убийства бывшего главаря боевиков Александра Захарченко, который был убит 31 августа 2018 года.

Как заявил российским СМИ нынешний "руководитель" "ДНР" Денис Пушилин, следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства Захарченко.

Он добавил, что среди заказчиков есть "высокопоставленные граждане Украины".

"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку. Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание", - сказал главарь боевиков.

Интересно, что о задержании причастных к убийству Захарченко в "ДНР" заявляли спустя несколько дней после нападения.

Ранее"Апостроф" сообщал, что на оккупированный Россией Донбасс с визитом приехал сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр.

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