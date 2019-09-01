День знаний 1 сентября: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео

1 сентября отмечают несколько праздников. Например, именно в этот день отмечается День знаний. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем "Апостроф.Лайм" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

Вот и пролетело лето и наступил новый учебный год. 1 сентября все школьники, студенты, преподаватели, воспитатели и родители отмечают один из самых веселых праздников года - День знаний.

В это утро все учащиеся спешат на первые занятия в новом учебном году, родители волнуются и трогательно утирают слезы, а учителя предвкушают новые горы контрольных, домашних заданий и приятных хороших оценок.

День знаний 1 сентября: поздравления в стихах и прозе

***

Вот и лето пролетело,

Вновь сентябрь наступил.

И торжественно День знаний

Отмечает целый мир.



Пожелаем вам, ребята,

Лишь пятерок в дневнике,

Сил, здоровья и удачи,

Нужных знаний в голове!

***

День особенный сегодня -

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.



На "отлично" чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.



Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

***

Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.



Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

***

***

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок -

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.



Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

Знаний много не бывает,

Пусть ваш ум их сохраняет.

Ведь без знаний никуда -

Ни туда и ни сюда.



Не ленитесь, познавайте,

Тайны мира открывайте.

И пусть каждый знаний грамм

В жизни помогает вам.

***

С Днем знаний, с 1 Сентября!

Открыла дверь родная школа,

В мир увлекательный маня,

Где всё таинственно и ново.



Так пусть летит учебный год

Без неудач и преткновений,

Пусть каждый для себя найдет

Клад ценных знаний и умений!

***

***

С Днем знаний, с началом свершений!

Хороших оценок, творить.

Понятных задачек, верных решений,

Красиво, уверенно жить.



Чудных проектов, больших достижений,

Достойных поступков, добра.

Пусть год будет полон огня, удивления.

Учиться приходит пора.

***

Поздравляю я с Днем знаний!

О, пришел сезон заданий,

Заковыристых вопросов

Да контрольных и опросов.

Рьяно ты всему учись,

А в учебе не ленись,

Во всем быть старайся первым,

Открывай в себе резервы.

К новым знаниям стремись,

Резко поднимайся ввысь,

Умным очень становись!

***

***

Радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами, праздник для всех детей. Поздравляю с днем знаний, с новым учебным годом! Пускай этот год, принесет множество новых открытий. Пускай каждый день будет ярким, запоминающимся, плодотворным и наполнится только положительными результатами, новым опытом и отличным настроением.

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С Днем знаний. Желаю набраться терпения, сил, смелости и упорства для новых открытий, для новых побед и достижений, для новых знаний и стремлений. Желаю весело и легко учиться, а также успевать во всех сферах своей жизнедеятельности. Удачи, хорошего настроения, бодрости и позитива на весь этот учебный год.

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Сегодня торжественный и важный день, день старта к новым открытиям и великим знаниям. Поздравляю с Днем знаний и хочу пожелать усидчивости за партой и внимания на уроках, весёлого настроения и звонкого смеха на переменах, чудесных идей и увлекательных занятий, высоких отметок и достойных побед.

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Поздравляю с Днем знаний! Желаю огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учебном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. Успехов, удачи, здоровья, терпимости и замечательных результатов!

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Уважаемые учащиеся, педагоги и родители! Поздравляем Вас с прекрасным праздником сентября - с Днем знаний. Хотим пожелать Вам успехов в процессе освоения нового, удачи, бодрости и здоровья, настоящей дружбы и радости открытий.

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Школьные годы... Пожалуй, это самое лучшее время в жизни любого человека. С каждым годом мы пополняем свой багаж знаний, который потом несем через всю свою жизнь. В школе мы встречаем первую любовь, лучших друзей и подруг, впервые в жизни принимаем важные решения. Очень хочу, чтобы эти годы запомнились тебе, как самая прекрасная пора твоего детства. Желаю тебе найти здесь свой путь в жизнь, а также людей, которые будут твоими попутчиками в ней.

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С Днем знаний. Желаю бодро просыпаться, всем с утра улыбаться, с отличным настроением идти на учебу, с энтузиазмом учиться, смело покорять новые вершины, стремиться и побеждать, интересно и весело проводить время с друзьями, заниматься чем-то увлекательным и полезным, каждый день наполнять новыми знаниями, идеями, успехами, знакомствами, историями и путешествиями.

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Поздравляю с Днем знаний. Желаю на протяжении всего учебного года не утратить ни капли интереса, рвения и энтузиазма, желаю каждый день свой наполнять новыми знаниями, яркими увлечениями, высокими стремлениями, личными успехами и звонкими нотами веселья и дружбы. Отличных отметок и позитивного настроения!

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Поздравляю с Днем знаний. Пусть этот год будет невероятно интересным и успешным, пусть каждый его день будет плодотворным, насыщенным, ярким, радостным и запоминающимся. Желаю высоких отметок и творческих полетов, желаю широких возможностей и просторов веселья.

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Поздравляю с Днем знаний и от души хочу пожелать никогда не переставать верить в себя, постоянно стремиться к новым успехам и достижения, всегда добиваться поставленных целей и не утратить интереса ко всему новому и неизвестному. Пусть верные знания и наука помогают жить с умом, пусть легко и "на отлично" дается любой предмет.

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