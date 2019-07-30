Международный день дружбы и именины Вероники: какой праздник 30 июля

30 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Вероники и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день дружбы

30 июля по всему миру празднуют День дружбы. Праздник установили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 3 мая 2011 года.

В резолюции подчеркивается важная роль этого праздника в укреплении дружественных отношений между разными народами. "Дружба между народами, странами, культурами и отдельными лицами может вдохновить на усилия по обеспечению мира и дает возможность навести мосты между обществами, которые чтят культурное многообразие", - сказано в документе.

Каждый год в День дружбы в разных городах проводятся различные мероприятия: фестивали, выставки, концерты, форумы, лекции, кинопоказы. Все они направлены на укрепление дружественных отношений в обществе, на распространение толерантности и приветливости людей друг к другу.

Родились в этот день

Эмили Бронте, английская писательница, Генри Форд, американский промышленник, Арнольд Шварценеггер, американский киноактёр и государственный деятель австрийского происхождения, Жан Рено (настоящее имя Хуан Морено-и-Хедерик Хименес), французский актер, Лиза Кудроу, американская актриса, ристофер Нолан, американский режиссер.

Именины

Вероника, Лазарь, Леонид, Марина, Маргарита.

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