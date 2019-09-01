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Здравствуй, горячая осень: какой будет погода 1 сентября

воскресенье, 01 сентября 2019, 06:32
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Погода в Украине в первый день осени, воскресенье, 1 сентября, обещает быть достаточно жаркой.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Днем температуры на юге и западе вырастут до 28-31 градуса тепла (на Закарпатье до +32), а ночью температура установится в диапазоне от +15 до +17 градусов. В Одесской области ночью будет +17... +19.

Потеплеет также в центральных областях: от 28 до 30 тепла днем и +14... +16 ночью. На востоке и севере будет немного прохладнее: от +25 до +27 градусов синоптики ожидают днем и около +13... +16 ночью.

Дожди 1 сентября ожидаются только в Киевской и Черниговской областях. Осадки будут носить кратковременный характер и небо над этими регионами быстро просветлеет. На остальной же территории ожидается солнечная погода.

Как сообщал "Апостроф", по данным синоптиков, начало сентября будет достаточно теплым, но уже на третье неделе месяца стоит ждать резкого похолодания.

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