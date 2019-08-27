Температура упадет до +8: синоптики назвали сроки резкого похолодания в Украине

В Украинском гидрометцентре заявили, что начало сентября будет достаточно теплым, но уже на третье неделе месяца стоит ждать резкого похолодания.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По словам синоптиков, 1 сентября температура воздуха будет колебаться от +27 до +30 градусов, ожидается переменная облачность. В Киеве днем прогнозируется +27+29, а ночью +12+14 градусов.

Первая неделя сентября будет жаркой, но после похолодает до +20+23, а ночью до +12+16 градусов, значительные осадки не ожидаются. Вскоре потеплеет, но после температура резко упадет - на третью неделю месяца она опустится до 15-19 градусов, а ночью - до +8+11.

На четвертой неделе сентября немного потеплеет: днем будет +15+17, ночью +8+10.

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