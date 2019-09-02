Боевикам пришлось бежать: ВСУ провели успешную операцию на Донбассе

Украинские военные в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе провели успешную операцию без применения оружия, вынудив боевиков бежать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Хорошие новости пришли с войны. В районе пригорода Горловки наша пехота вынудила боевиков оставить несколько своих передовых позиций и отойти в тыл. Причем вынудили их отойти без применения оружия, соблюдая все договоренности про перемирие", - отметил он.

По словам волонтера, пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиленно копает и потихоньку продвигается вперед. Получилась ситуация, что вдруг часть позиций боевиков неожиданно для них оказалось в полукольце передовых позиций украинских военных.

"Чувствуя, что сейчас запахнет жаренным, они, прихватив оружие, просто сбежали в тыл, оставив свои укрепленные позиции. Люблю пехоту. Труженики полей", - добавил Мысягин.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы удары ВСУ по вражеским позициям на Донбассе.