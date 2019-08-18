"Птички" попали прямо в цель: ВСУ разгромили позиции боевиков на Донбассе, видео

В интернете обнародовали видео, на котором зафиксированы удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по вражеским позициям на Донбассе.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook обнародовал волонтер Юрий Мысягин.

"Если высоко сидеть и хорошо замаскироваться, то, наверно, может показаться, что это абсолютно безопасно. И "тебя" никто не видит, не может обнаружить и не может "достать". Сиди себе на высоте, спокойно обстреливай укропов, не соблюдай перемирие. Обнаружили. И даже не одну позицию, а две. Вторая - та, что слева - видна нечетко, но видна. Все сделали тихо и спокойно", - отметил он.

По словам Мысягина, бойцы поставили рядом две треноги, установили на них ПТУРы, прицелились и почти одновременно выпустили "птичек".

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ нанесли мощный удар по "любимой позиции" пропагандиста Кремля на Донбассе.