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Глава АМКУ похвастался роскошью на встрече с Зеленским: эксклюзивные фото

понедельник, 02 сентября 2019, 17:30
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Фото: Александр Гончаров\Апостроф

Председатель Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев удивил журналистов своими дорогими аксессуарами, которые он засветил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее фото Терентьева сделал собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

На фото Юрий Терентьев держит в руках ручку с логотипом 5* отеля из Рима. Номера в отеле без скидки стоят от 450 до 4500 долларов за ночь (на скринах цены указаны со скидкой, - прим. ред.)

Отметим, что в конце августа Терентьев опубликовал на своей странице в Facebook фото пейзажей с пальмами, в которых пользователи угадали пальмы Италии.

Кроме того, у него iPhone в чехле от итальянского бренда Gucci. Такой б\у чехол стоит от 350 до 700 долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее у скандального экс-регионала в Раде заметили Rolex за $20 тысяч и последнюю модель iPhone.

Кроме того, народный депутат Украины Артем Ильин (партия "Відродження") появился в сессионном зале Верховной Рады в часах, стоимость которых составляет около 10 тысяч долларов.

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